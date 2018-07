Pazzesco! Il Real Madrid è pronto a fare follie per l’attaccante!

Il Real Madrid non baderà a spese?

Il Real Madrid è, da sempre, fra le squadre con il maggiore fascino nel calcio mondiale. È anche una società che, volendo, può mettere sul piatto offerte incredibili: sia per i club, sia per i campioni che vuole portare al Santiago Bernabeu. Difficilmente, quindi, le sirene dei blancos non vengono prese sul serio. Sarà così anche questa volta? Proviamo a capire insieme cosa sta e cosa potrà succedere. Allora. Il Real Madrid ha messo gli occhi su Harry Kane, il centravanti del Tottenham già grande protagonista al Mondiale di Russia. La trattativa, come confermano i media inglesi e spagnoli, non è iniziata ufficialmente e non sarà comunque facile. Tant’è. Un primo tassello che dovrebbe andare a posto sarebbe quello legato alla cessione di Karim Benzema. Com’è noto, sull’attaccante francese ci sarebbe anche il Napoli di Carlo Ancelotti. D’altronde il tecnico e Benzema hanno, insieme a una squadra davvero fortissima, vinto la mitologica Decima in finale contro l’Atletico Madrid.

Il domino

Quindi: se il Real Madrid dovesse cedere Benzema, ecco che Florentino Perez sarebbe pronto a fare follie per Harry Kane. Anche perché il prezzo non è di quelli che passano inosservati. Per sedersi al tavolo degli Spurs e iniziare a parlare dell’Urgano occorrono, infatti, 200 milioni di euro. Sono tanti, tantissimi soldi ma, come dicevamo all’inizio, il Real Madrid potrebbe anche spenderli. Senza dimenticare anche l’ingaggio del fuoriclasse che, il prossimo 28 luglio, compirà “solamente” 25 anni. Proprio l’età potrebbe spingere il Real Madrid a questa “follia” che, però, si rivelerebbe un investimento. Kane è infatti destinato a diventare, senza discussione, il miglior centravanti del Mondo per i prossimi quattro, cinque anni. Su Harry Kane potrebbe esserci anche il Bayern Monaco ma, come fa giustamente notare anche Tuttomercato, i 200 milioni non “farebbero parte della filosofia bavarese”. Cosa succederà? Non resta che attendere. Intanto lui, Harry Kane, martedì sera proverà a trascinare la sua Inghilterra ai quarti di finale superando l’ostacolo Colombia.