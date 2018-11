Real Madrid, il club spagnolo avrebbe accelerato per far firmare il prima possibile la stella del calcio mondiale

Il Real Madrid si prepara all’arrivo di un nuovo top player. Così spiega l’emittente spagnola ‘El Chiringuito’, con i blancos che sarebbero all’assalto di Neymar. Sono diversi i motivi che spingono Florentino Perez a cercare di portare a Madrid una nuova stella assoluta.

In primis, l’addio di Cristiano Ronaldo, con il club spagnolo che non ha rimpiazzato a dovere il fuoriclasse portoghese. Un altro motivo è la situazione che sta attraversando il Psg dopo le rivelazioni di Football Leaks. Secondo quanto riportato, le possibili sanzioni al club parigino portano il Real Madrid ad affondare il colpo per Neymar.

Il prima possibile

Non solo i contatti avviati per portare alla corte del Real Madrid il fuoriclasse brasiliano, ma la società spagnola avrebbe già accelerato per preparare tutta la documentazione necesseria, in modo tale da poter avere la firma di Neymar il prima possibile.

Per il giocatore del Psg sarebbe un ritorno in Spagna, dopo aver giocato e vinto con la maglia del Barcellona. Il suo possibile passaggio al Real Madrid non passerebbe inosservato a Barcellona, per accendere ancor di più una rivalità storica.