Real Madrid, è rottura totale tra Perez e Modric: i retroscena (CdS)

Real Madrid, Modric rompe con Perez

Che qualcosa tra Modric e Perez, già in estate, si era rotto, si era capito. Che il Real Madrid, dopo l’addio di Zidane e di Ronaldo, fosse una prigione dorata dalla quale molti volevano fuggire, pure. Tra questi c’era sicuramente il croato, che si è offerto all’Inter proprio per lasciare la capitale spagnola che tanto gli aveva fatto vincere in questi anni.

Dopo tanta attesa però, nulla accadde. Perez non ha voluto mantenere il patto stipulato con Modric, che alla fine si è convinto a rimanere in cambio di un sostanzioso aumento dell’ingaggio. Ed è proprio qui che casca l’asino, perché il prossimo (?) pallone d’oro non ha ricevuto nessuna proposta dal presidentissimo.

E ciò non ha fatto altro che far comprendere all’ex Tottenham che il suo tempo alla Casa Blanca è ormai finito. E qui rientra in gioco l’Inter. La società nerazzurra, infatti, se volesse potrebbe tornare sul croato per farlo ricongiungere con i suoi tre connazionali e amici Vrsaljko, Brozovic e Perisic.

Se ne parlerà in estate

L’Inter non abbandona il sogno Modric, e infatti, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci riproverà. E le sensazioni, questa volta, sono molto positive. In primis perché la società nerazzurra uscirà dal regime di settlement agreement e sarà quindi libera di investire sul mercato, pur non dimenticandosi dei paletti del FFP che ci saranno, sia pur molto meno stringenti.

In secundis perché il croato ha il contratto in scadenza nel 2020, quindi sarebbe possibile strapparlo al Real Madrid a un prezzo praticamente di saldo. Inoltre, Marotta potrebbe far valere i suoi buoni uffici con Perez e convincerlo, cosa non riuscita agli intermediari nominati in estate, a mollare la presa sul possibile prossimo pallone d’oro.