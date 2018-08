Real Madrid, addio a Modric? Ecco l’obiettivo numero uno del club spagnolo

Dall’Inghilterra la notizia che il Real Madrid ha individuato il giocatore che potrebbe sostituire Luka Modric

Sono ore decisive per il futuro di Luka Modric al Real Madrid. Il centrocampista croato, che oggi ha ripreso gli allenamenti con il club spagnolo, attende l’incontro con Florentino Perez per definire il suo futuro. Modric vuole l’Inter, vuole una nuova esperienza. Il suo ciclo a Madrid potrebbe essere finito e la proposta economica del club nerazzurro è molto allettante.

Dopo un primo incontro con il numero due dei blancos, José Angel Sanchez, il passaggio di Modric all’Inter non è per niente semplice. Il Real Madrid ha ribadito che il giocatore non si muove. A questo punto, sarà decisivo l’incontro con Florentino Perez.

In caso di cessione di Modric all’Inter, dall’Inghilterra arriva la notizia del possibile sostituto. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, l’obiettivo numero uno è Christian Eriksen. Il centrocampista danese del Tottenham sarebbe il giocatore individuato dal Real Madrid per sostituire Modric in caso di addio.

Un’operazione di mercato difficile da realizzare, per un semplice motivo. Il mercato in Inghilterra si concluderà domani. Un tempo molto ristretto per portare a termine questa trattativa in caso di cessione di Modric.

Secondo il tabloid inglese, gli altri giocatori seguiti dal club spagnolo sono Thiago Alcantara del Bayern Monaco, che Lopetegui ha allenato quanto è stato commissario tecnico dell’Under 21 spagnola, e Milinkovic-Savic della Lazio, che Lotito valuta non meno di 110 milioni di euro.