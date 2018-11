Real Madrid news, accusa pesante: il calciatore minacciava di perdere

Il portiere sotto accusa

Il portiere del Real Madrid, Keylor Navas è stato pesantemente accusato, insieme a due compatrioti, per aver minacciato di perdere le partite con la sua nazionale. Il fatto risale al 2014, quando in panchine sedeva Jorge Luis Pinto. L’accusa arriva da un membro della Federazione che avrebbe dichiarato anche gli altri nomi. Come riporta L’Equipe:

Keylor Navas, Celso Borges e Bryan Ruiz hanno minacciato di perdere le partite per favorire l’esonero di Jorge Luis Pinto, l’ex allenatore.I fatti sarebbero accaduti nel 2014, dopo la Coppa del Mondo in Brasile, mentre Pinto aveva portato la Costa Rica ai quarti di finale. I legali degli imputati si si sono subito difesi confermando ripetutamente:

“Accuse false ed inaccettabili”

Una notizia che sicuramente non farà piacere al presidente del Real Madrid FLorentino Perez che rischia un serissimo danno d’immagine. La notizia è stata divulgata anche dal quotidiano spagnolo AS. Il portiere sudamericano, attualmente, è stato scavalcato dal belga Thibau Courtois giunto in Spagna dal Chelsea la scorsa estate.

