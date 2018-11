Rayo Barcellona | In 2 minuti i bluagrana ribaltano la gara

Rayo Barcellona, termina 2 a 3

Rayo Barcellona – Sembrava dovesse arrivare una pesante sconfitta per i blaugrana allenati da Valverde, sotto per 2 a 1 hanno poi ribaltato il risultato.

Il Barcellona, ancora una volta senza Messi, è obbligato a vincere fuori dalle mura a amiche per mantenere il primato. Blaugrana che hanno subito iniziato forte, passando in vantaggio all’11’ del primo tempo grazie alla rete di Suarez. Il Rayo però non molla ed al 35′ pareggia con Pozo. Il primo tempo termina in parità. Al 56′ è la squadra padrone di casa a agguantare il vantaggio momentaneo, grazie alla rete di Alvaro Garcia. Il Barca però non demorde e quando sembrava tutto perduto, all’86’, Dembelè pareggia; bastano due minuti al “Pistolero” Luis Suarez per siglare la sua personale doppietta e mettere in cassaforte i 3 punti e il primato in Liga.

⏰ ¡Final del partido en Vallecas!

💪 ¡Remontada y victoria!

⚽ Rayo Vallecano 2-3 FC Barcelona

👟 Pozo y Álvaro & @LuisSuarez9 (x2) y @Dembouz

🙌 ¡Seguimos líderes!

🔵🔴 #RayoBarça pic.twitter.com/v5uHOOVUI7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2018

Formazioni

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Alberto; Advíncula, Amat, Gálvez, Alex Moreno; Imbula, Comesaña; Embarba, Trejo, Álvaro; De Tomás.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Luis Suárez, Coutinho.