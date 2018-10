Ravezzani commenta l’Inter di Spalletti: “Ieri sera vittoria di…”

Il commento di Ravezzani

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato la vittoria dell’Inter ai danni della SPAL.

Il tweet del giornalista

La vera forza dell’Inter è aver subíto all’inverosimile quando vinceva. Poi sull’1-1 ha pigiato sull’acceleratore e ha vinto di pura prepotenza. Questo contraddistingue la grande squadra. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 7, 2018

I nerazzurri non sono stati in grado di gestire il vantaggio, è altrettanto vero che nel momento del bisogno la squadra non si è sciolta, anzi ha cercato subito la rete, trovandola grazie al numero 9 e capitano, Mauro Icardi. Vanno sicuramente limati degli aspetti, l’assenza di Brozovic nel mezzo del campo si è fatta sentire, soprattutto in fase di costruzione, ma la squadra ogni volta che viene chiamata in causa risponde presente.