Zhang, settimana ricca terminata con un segnale fortissimo all'Inter

Settimana molto ricca per Steven Zhang, che nei giorni scorsi ha visto sbarcare dalla Cina il suo papà Jindong Zhang. Il presidente nerazzurro, ha vissuto alcuni momenti insieme alla squadra e ha poi incontrato Moratti e uomini d’affari cinesi in una cena in centro a Milano, alla vigilia della gara contro lo Slavia Praga.

Quella non è andata bene, ma probabilmente ci si aspettava un risultato diverso rispetto all’uno a uno ottenuto. Di questa settimana anche una visita in Bocconi con Andrea Agnelli. II "Corriere dello Sport" riporta che Steven e i dirigenti dell'Inter hanno voluto far sentire la vicinanza alla squadra in un momento delicato.

Per la dirigenza anche se è solo la quarta giornata di campionato e la quinta partita stagionale, il momento è delicato, l'impegno della sfida col Milan serio e non va sottovalutato. II presidente Steven Zhang e i dirigenti sono stati in ritiro passando la notte alla Pinetina. Un segnale al gruppo.