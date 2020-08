Zhang Inter, presidente pronto a tornare in Europa: autorizzazioni pronte

Manca sempre meno per il ritorno del presidente Steven Zhang in Europa. Il numero uno nerazzurro, in attesa di ricevere tutte le autorizzazioni necessarie, dovrebbe rientrare a Milano nella seconda parte di questa settimana per poi raggiungere la squadra di Antonio Conte in Germania in vista della semifinale di Europa League in programma lunedì 17 agosto contro lo Shaktar Donetsk.

Zhang però, oltre che per sostenere la squadra, ha intenzione di raggiungere la squadra e la dirigenza soprattutto in vista dei momenti successivi alla conclusione della stagione. Come riportato quest'oggi da Tuttosport e come ben noto a tutti, ad Europa League conclusa ci sarà un vertice fra il presidente nerazzurro e Antonio Conte allo scopo di definire quale sarà il proseguo.

Jindong Zhang, padre di Steven, sarebbe molto irritato per le parole del tecnico salentino relative alla debolezza del club. Idem lo stesso Marotta che dal canto suo sospetta, in caso di prosecuzione del rapporto, un'altra sfuriata da parte dell'ex tecnico della Juventus che risulterebbe poi a quel punto una frattura ancor più irreparabile. Conte inoltre, oltre a un buon mercato, vorrebbe tagli nella dirigenza e maggiore autonomia, trovando quindi ostilità da parte della proprietà. Trovare un punto d'incontro ad oggi resta complicato ma nel caso in cui Conte dovesse portare a casa l'Europa League, una mediazione risulterebbe ipotesi probabile.