Zhang Inter, il presidente vola in Germania: futuro solo a fine coppa

Zhang Inter, ha fatto il suo rientro in Italia Steven Zhang che dopo cinque mesi è tornato a toccare con mano il pianeta nerazzurro. Giovedì si è presentato in sede in viale della liberazione e ieri si è recato ad Appiano Gentile presso il Suning Training Centre per constatare i lavori effettuati alla Club House. Sempre nella stessa giornata si è sottoposto al tampone anti-Covid - come da protocollo UEFA - prima di partire con la squadra alla volta della Germania per la semifinale di Europa League.

Il 29enne raggiungerà poi il vice presidente a Dusseldorf - dove è già presente da ieri - per stare vicino al mister e alla squadra. Ieri il presidente ha pranzato con Marotta, Antonello e Ausilio, ma non si è toccato l'argomento futuro in quanto quello verrà discusso solamente al termine della competizione per non destabilizzare l'intero ambiente. Ci sarà - come primo punto della lista - il confronto a tu per tu con mister Antonio Conte per progettare il futuro e capire le intenzioni del mister. Come detto però tutto rimandato a conclusione della final eight con la quale Zhang spera di poter esultare.