Zhang Inter, il presidente a sorpresa ad Appiano (GdS)

Zhang Inter, il presidente ieri si è presentato a sorpresa - ad inizio seduta - presso il Suning Training Center. Come riporta stamani la Gazzetta dello Sport sottolinea la presenza ieri di Steven Zhang ad Appiano Gentile sia stato un segnale forte nei confronti della squadra e soprattutto di mister Antonio Conte.

Il giovane presidente nerazzurro è arrivato al campo di allenamento a seduta già iniziata e l'ha seguita fino al termine al fianco del vice presidente Javier Zanetti, dell'a.d. Beppe Marotta e di Piero Ausilio. Al termine della seduta ha salutato tutti i giocatori ed il mister Conte, il quale avrebbe gradito la presenza del presidente. Poca formalità e tanta vicinanza come sottolinea la rosea tra le sue righe.

Il quotidiano infatti riporta: "Una visita che rappresenta anche un segnale di come la famiglia Zhang voglia essere, anche in questa fase, molto presente nella quotidianità del team". Una vicinanza ed una presenza richiesta più volte, nel corso della scorsa stagione, da parte del mister che più volte aveva fatto trapelare i suoi malumori per la distanza della società rappresentata Milano dall'a.d. o dal vice-presidente, ma raramente dalla famiglia Zhang anche causa Covid-19. Un segnale forte per iniziare una nuova stagione con il piede giusto per ambire a traguardi importanti.