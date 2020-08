Zhang Inter, ci saranno sicuramente altre occasioni: Suning ambiziosa

Ambizione, passione, entusiasmo. Il sogno dell'Inter di tornare ad essere grandi non si ferma assolutamente qui. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'appuntamento con la storia si può dire essere solo rimandato in quanto se si continuerà a investire dentro e fuori dal campo, il futuro non può che essere roseo. Da quando Suning ha rilevato l'Inter, di progressi ve ne sono stati abbastanza: si è passati da essere fuori dall'Europa, alle qualificazioni in Champions League con Spalletti e adesso ad un secondo posto e ad una finale di una coppa europea con Conte che mancavano rispettivamente da nove e dieci anni.

Sembra mancare ancora qualcosa e la prossima stagione, con o senza il tecnico salentino, deve necessariamente rappresentare il definitivo salto di qualità della squadra nerazzurra. Il presidente Steven Zhang ha tutto per essere orgoglioso dei propri ragazzi, conscio che ieri 21 agosto sarebbe potuto diventare il presidente più giovane dell'Inter a vincere un trofeo.

Appuntamento solo rimandato, è questo l'auspicio di tutti, soprattutto nel vedere una proprietà che vuole riportare il club ai fasti di un tempo. La strada verso la gloria è ancora lunga ma forse un po' meno in salita.