Zaniolo out per infortunio. Intanto Juve e Inter sono pronte a contenderselo

Niente Inter-Roma per Niccolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso sarà costretto a rinunciare al big match di questa sera a causa di una brutta botta al polpaccio. Non un ottimo momento per il classe 2000, che nell'ultima giornata di campionato ha avuto un diverbio con l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, e adesso anche il suo futuro nella capitale sembra essere a rischio.

Secondo quanto riportato da TuttoSport infatti, Inter e Juventus sarebbero già alla finestra per provare a portare a Milano o a Torino il gioiellino dei giallorossi. Paratici avrebbe già allacciato i contatti con il CEO della Roma, Guido Fienga, mentre Marotta e Ausilio starebbero lavorando all'operazione tramite alcuni intermediari.

L'Inter inoltre può vantare un asso nella manica, possedendo infatti il 15% sulla futura rivendita del giocatore grazie ad un accordo stipulato in occasione della trattativa Nainggolan. Difficile ipotizzare oggi il futuro di Zaniolo ma sembra certo che le prime due forze del campionato faranno di tutto per tesserarlo, Roma permettendo.