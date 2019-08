Zamorano parla dell'acquisto di Sanchez. Poi svela il prossimo colpo?

L'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha commentato l'acquisto di Sanchez e non solo.

Nel corso di questa chiacchierata si è poi parlato di un possibile nuovo acuisto (sempre cileno), ossia Vidal.

"Alexis Sanchez era un’ipotesi che l’Inter teneva in caldo da tempo: di sicuro non è stato un’idea all’improvviso, un progetto di mercato improvvisato. Se serviva una conferma, arriva da Miami. Lì vive e lavora Ivan Zamorano, che quando si è iniziato a parlare di Sanchez all’Inter, la sua Inter, non è caduto dal pero. Una Maravilla che non lo ha meravigliato: "Più o meno tre mesi fa, persone vicine ad Alexis mi hanno detto che l’Inter stava pensando a lui. Ma quando poi hanno preso Lukaku pensavo che non se ne sarebbe fatto più nulla".

E invece...

"Invece Sanchez all’Inter è l’affare perfetto. E io sono strafelice che l’Inter abbia scelto di nuovo un cileno per il suo attacco. Felice io e felice lui: parlo con chi lavora con Alexis, è gasatissimo".

Perché?

"Anzitutto perché torna in Italia, e questo per lui sarà un “plus”. La Serie A è difficile, io lo so bene: appena arrivi devi farci i conti. Lui c’è già passato, e da giovanissimo: è un bel vantaggio".

E poi perché?

"Perché arriva all’Inter. Conosco il club e conosco lui: possono essere un ottimo complemento l’uno per l’altra. E Milano gli farà benissimo: è il posto ideale dove rinascere".

Lei conosce bene i tifosi dell’Inter: sanno rendere felici i propri giocatori, ma anche farli sentire sotto esame.

"Io spero, anzi credo, che si innamoreranno di lui: perché amano il buon calcio e chi dà tutto in campo. E Alexis, al di là del suo calcio, del suo modo di giocare, è un uomo generoso. Molto generoso".

Lukaku-Sanchez: vedremo la coppia devastante che lo United non ha visto?

"Sanchez mi sembra il compagno ideale per far diventare Lukaku ancora di più un padrone dell’area: quello che gli piace essere. Mi posso sbagliare, ma gli preparerà un sacco di gol".

Sa che Conte voleva Sanchez da anni?

"Il calcio di Conte lo spiega il campo, dell’uomo di calcio so quello che mi raccontano di lui: uomo di disciplina, ma vicino al calciatore. Sa chi è così? Reinaldo Rueda, il c.t. del Cile: adora Sanchez, che lo adora. Devo aggiungere altro?".

Cosa dirà, o ha già detto, a Sanchez?

"Che arriva nel migliore club italiano. Città, tifo, società-famiglia: gli piacerà tutto. Ma soprattutto gli dirò che quando arrivi all’Inter non sei solo un giocatore dell’Inter: diventi interista. Ed è molto diverso".

E se all’Inter dovesse arrivare a sorpresa, o comunque in extremis, anche Vidal?

"Se prendono pure lui, torno anche io... La previsione è facile: con Sanchez l’Inter lotterà per lo scudetto, con Sanchez e Vidal potrà pensare anche ad una grande Champions"