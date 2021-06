"Voglio andare da Eriksen". Lukaku in Danimarca, ma c'è una difficoltà

Non solo la dirigenza dell'Inter vuol volare in Danimarca per far visita ad Eriksen. Anche un gran protagonista della rosa nerazzurra, Romelu Lukaku, vuole incontrare il compagno di squadra, impegnato proprio in Danimarca per il prossimo impegno del suo Belgio ad Euro2020.

"Il centravanti dell’Inter, assieme a Jan Vertonghen, ex compagno di Chris al Tottenham, ha chiesto ufficialmente di poter vedere Eriksen per qualche secondo in ospedale: dopo i pianti e le preghiere di sabato davanti alla tv, la visita riscalderebbe il cuore del belga", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Difficile però, spiega il quotidiano, la realizzazione di questo desiderio: fra codici regolamentare e bolle, non sarebbe consentita la visita.