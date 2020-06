Vittoria per Spadafora: si va verso la trasmissione in chiaro delle partite

Nelle scorse settimane, il ministro Vincenzo Spadafora ha proposto a più riprese la trasmissione in chiaro delle partite, questo per evitare possibili assembramenti in luoghi come i bar. Dopo l'iniziale riluttanza di Sky verso questa proposta, le cose adesso sembrano essere cambiate. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ultimo incontro tra il ministro e una delegazione di Sky Italia avrebbe avvicinato di molto le parti, rendendo questo scenario decisamente concreto.

Anche la Lega di Serie A, inoltre, avrebbe avallato la proposta di Spadafora. Sky dunque potrebbe trasmettere in chiaro due o tre partite per le prime due giornata di campionato su Tv8. Possibile anche la trasmissione di una diretta gol ma solo con un calendario molto spalmato e con diverse fasce orarie. Quest'ultima limitazione rende l'ipotesi molto meno affascinante rispetto, ad esempio, a quanto avvenuto in Germania, con un calendario decisamente più compatto.

Nelle prossime ore partiranno i contatti anche con DAZN per raggiungere un accordo. Adesso c'è da sistemare la parte burocratica, in modo tale che questa proposta non vada a scontrarsi con la legge Melandri (la quale vieta la trasmissione in chiaro delle partite di campionato).