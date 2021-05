Vieri: "Mou darà elettricità. Quella volta che sbagliai con la Juve. Di Biagio mi disse..."

Nel corso dell'intervista rilasciata quest'oggi a La Gazzetta dello Sport, Vieri ha parlato dei suoi ricordi del Derby d'Italia, match in programma quest'oggi.

"Cross di Recoba, io sulla linea di porta riesco a mandarla sopra la traversa. Di Biagio mi dice: Ma come hai fatto? Gigi, non lo so ancora...", l'aneddoto schietto.

Su Mourinho e il ritorno in Italia: "Sono contento: un grande comunicatore e allenatore torna da noi. Darà elettricità a tutto il campionato".