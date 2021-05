Vieri: "L'Inter? Tutto nasce dall'anno scorso. Lukaku uno dei migliori, stop"

Nel giorno della sfida fra Inter e Juventus, intervista a Christian Vieri sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

L'ex bomber nerazzurro ha dichiarato: "Tutto nasce dall'anno scorso: l'Inter ha preso un allenatore top, ha costruito una coppia d'attacco devastante, senza scordare Sanchez. Lukaku? A me Romelu piace perché segna, ma fa pure segnare: ne trovi pochi di attaccanti così in giro. E' uno dei migliori, stop. Lewandowski e Benzema rubano l'occhio per la qualità, ma Lukaku è lì".