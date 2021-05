Vidal vorrebbe restare, ma futuro in bilico. Sabato gesto che non è piaciuto

Vidal è stato uno dei giocatori che Conte ha voluto fortemente per sua Inter, ma nonostante ciò ha vissuto una stagione ai margini soprattutto da gennaio in poi, quando l'exploit di Eriksen lo ha relegato in panchina. Ora il cileno è in bilico, anche se vorrebbe restare.

In dichiarazioni recenti ha fato capire di non voler lasciare l'Inter dopo aver vinto lo scudetto, e vorrebbe al contrario restare per tentare l'assalto alla Champions. Diversa la posizione del club invece, che vorrebbe sgravare le proprie casse da uno stipendio che ammonta a 6,5 milioni di euro. E, riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un retroscena che genera qualche perplessità.

Vidal infatti sabato non era convocato a causa dell'infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo da tempo. E anziché essere allo stadio era a casa sua, in diretta su Instagram Non c'è nulla di irregolare e sanzionabile, scrive il quotidiano, ma in un contesto come quello nerazzurro, i cui si vede un gruppo molto unito, questa scelta stona.