Vidal pronto per la volta finale? Ecco quando potrebbe tornare

Vidal sta affrontando la convalescenza dopo l'operazione di qualche giorno fa. Il cileno non si è mai ripreso del tutto dopo la botta rimediata a Firenze, e alla fine ha scelto per l'intervento chirurgico. I tempi di recupero richiedono un mese/un mese e mezzo di stop. Ma stando a quanto riportato da Tuttosport il cileno potrebbe provare ad accorciare.

Rivederlo in campo l'11 aprile, quando l'Inter affronterà il Cagliari, sembra essere ciò che suggerisce la logica Tuttavia l'intenzione del centrocampista è quella di essere a disposizione già per il turno precedente, quando gli uomini di Conte se la vedranno con il Bologna, ossia dopo la pausa che lascerà spazio alle nazionali.

Recuperare Vidal sarebbe fondamentale per Conte in vista del rush finale, visto che attualmente i giocatori a centrocampo sono davvero contati. Oltre i tre titolari Barella, Brozovic e Eriksen, ci sono soltanto Sensi (che non riesce a trovare la condizione), Vecino (rientrato dopo un anno di stop) e Gagliardini (apparso in difficoltà domenica). Avere anche l'ex Barcellona permetterebbe a Conte di avere una risorsa importante per proseguire nella fuga.