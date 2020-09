Vidal Inter, trattativa in dirittura d'arrivo: pronto l'addio al Barcellona

Antonio Conte, dopo l'incontro di Villa Bellini, ha fatto subito ben comprendere come la squadra durante l'arco della scorsa stagione, avesse peccato di esperienza. La dirigenza meneghina, stando agli ultimi movimenti di mercato, starebbe seguendo la linea del proprio allenatore e non a caso, prima l'acquisto di Kolarov e adesso quello eventuale di Vidal, vanno proprio nella direzione del tecnico salentino.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si avvicina ogni giorno sempre di più la conclusione dell'affare Arturo Vidal. Il cileno, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha ricevuto poco tempo fa la sfiducia del nuovo allenatore del Barcellona Koeman, conscio comunque di essere stato uno dei pochi a dare sempre tutto con 8 reti in 43 presenza stagionali.

I nerazzurri attendono gli sviluppi della situazione in Catalogna, con il cileno intento e desideroso di ricevere una buonuscita dal club spagnolo così da accasarsi in seguito al club di Viale della Liberazione. La proposta dell'entourage del giocatore al club catalano è di almeno 7 milioni e a quanto pare, l'accordo fra le parti appare essere sempre più vicino.

L'Inter, dal canto suo, segue l'evolversi della situazione, forte anche dell'accordo raggiunto con il giocatore sulla base di un biennale a 6 milioni l'anno più opzione per il terzo. La dirigenza meneghina conta quindi di realizzare un acquisto a parametro zero in stile Sanchez e i presupposti affinchè ciò possa accadere ci sono tutti.