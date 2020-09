Vidal Inter, spunta un retroscena: Conte sta già lavorando con il cileno

Vidal Inter, il cileno è l'autentico pallino del tecnico nerazzurro Antonio Conte, che lo sta corteggiando dall'inizio della sua avventura nerazzurra. Ora 9i tempi sono maturi per l'arrivo del giocatore in nerazzurro, e si attende solamente che il Barcellona lo liberi. La situazione sarà comunque diversa rispetto a quella di Rakitic, per il quale i blaugrana hanno preteso un indennizzo di 1,5 milioni di euro che potrebbero arrivare a 9 con i bonus.

Restano da capire le tempistiche. Conte vorrebbe Vidal per lunedì, data della ripresa degli allenamenti, ma potrebbe volerci qualche giorno in più. Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe non essere un problema.

L'allenatore infatti starebbe sentendo il cileno senza sosta tramite cellulare, spiegandogli già i dettagli del suo progetto e il ruolo che lo stesso Vidal dovrà ricoprire in campo. I due insomma hanno già ripreso a lavorare insieme, dopo l'esperienza in bianconero, anche se a distanza.