Vidal Inter, parti sempre più vicine: a Milano entro questa settimana?

Continua il countdown dell'affare Vidal-Inter. Il centrocampista cileno sembra destinato a vestire nerazzurro ma la lentezza della trattativa rende ancor più estenuante l'attesa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri l'ex Bayern Monaco si sarebbe recato presso il centro sportivo del Barcellona per svuotare presumibilmente il suo armadietto, a testimonianza di come l'affare sia ormai in stato avanzato.

Contrariamente al passato però, adesso è proprio il club di Viale della Liberazione a frenare, conscia di dover prima chiudere un paio di uscite per poter far spazio al nuovo arrivato sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista finanziario.

L'esito positivo del tutto non è assolutamente in discussione ma al momento, la dirigenza meneghina proprio per far sì che l'arrivo all'ombra della Madonnina di Vidal sia il più celere possibile, starebbe lavorando ad alcune cessioni come quelle di Godin, Ranocchia, Joao Mario e Dalbert, con Brozovic possibile partente solo nel caso in cui si dovesse riuscire a raggiungere il pupillo Kantè.