Vidal Inter, ora lo scenario è cambiato e l'esito non è più scontato

Vidal Inter, la pista che avrebbe dovuto portare il cileno a Milano sembra essersi complicata, come riportato dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione di questa mattina. Lo scenario infatti ora sarebbe cambiato rispetto a quello che si pensava qualche giorno fa.

Questo perche il presidente blaugrana Bartomeu ora, per liberare il cileno, vorrebbe un indennizzo anche simbolico, come accaduto per Rakitic, ceduto al Siviglia per un milione di euro.

L'Inter dal canto suo, scrive la rosea, non transige su questo aspetto. Vidal si farà solo a costo zero. Bisognerà quindi capire chi vincerà questa gara psicologica tra club e chi sarà disposto a cedere per prima.