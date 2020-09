Vidal Inter, nuova avventura in Italia: già in campo contro la Fiorentina?

Pazienza, tempo, determinazione. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso alla dirigenza nerazzurra di regalare Arturo Vidal ad Antonio Conte, vecchio pallino di quest'ultimo dai tempi della Juventus. Il guerriero torna quindi alla corte del tecnico salentino che potrà contare quindi su un giocatore in grado di determinare in ogni momento dell'incontro.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa si è definitivamente sbloccata nella giornata di ieri: dopo lo stand-by durato parecchi giorni, grazie soprattutto all'intermediario Edorardo Crnjar, l'empasse iniziale è stato totalmente superato, con il cileno sbarcato poi ieri sera alle 20.30 all'areoporto di Linate. Per l'ex centrocampista del Bayern Monaco ed ormai Barcellona, inizia ufficialmente la sua seconda avventura in Italia: per lui, pronto un biennale da 6 milioni più bonus.

Non è addirittura da escludere un impiego di Vidal già nel match di sabato sera contro la Fiorentina, valida per la 2a giornata di Serie A( il primo incontro in calendario verrà recuperato il 30 settembre). Conte, ben conscio di come il cileno possa essere in grado di migliorare tutto e tutti, vorrebbe fin da subito utilizzarlo così da poterlo inserire al più presto nel suo scacchiere tattico. Insomma, dopo anni e anni di voci di mercato, "King Arturo" è pronto a sposare la causa meneghina.