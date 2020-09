Vidal Inter, il cileno vede nerazzurro: atteso a Milano settimana prossima

Dopo i numerosi tentativi e i numerosi accostamenti in ogni sessione di mercato, l'arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro adesso sembra cosa fatta. L'ex centrocampista del Bayern Monaco, vecchio pallino di Antonio Conte, è sempre più direzionato verso Milano, conscio di come il nuovo progetto meneghino possa essere l'ultima occasione della sua carriera.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo braccio di ferro con il Barcellona a uscirne vincitore è proprio l'Inter che non verserà quindi alcun tipo di indennizzo. I segnali arrivati ieri, come ad esempio la non convocazione per l'amichevole dei catalani e l'accordo raggiunto fra le parti per la risoluzione del contratto, la dicono lunga su quanto il giocatore, al di là dell'iniziale muro contro muro, abbia voglia di rilanciarsi in tempi brevi.

Decisivo è stato il passo dello stesso cileno che rinuncia a parte del suo ultimo anno di contratto, percependo solo 2,4 milioni di premi. Lo snodo decisivo sarà la formalizzazione dell'accordo che potrà avvenire fra oggi e domani: una volta deciso ciò, Vidal potrà raggiungere i suoi nuovi compagni ad Appiano Gentile. Insomma, mai come questa volta l'accordo è vicino: l'ex Juventus andrà quindi a rinforzare la mediana a disposizione di Conte che fin dallo scorso anno, l'ha voluto fortemente in sella con sè.