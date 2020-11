Vidal-Inter, il cileno punta al riscatto per cancellare l'inizio di stagione (TS)

Vidal-Inter, per il cileno è arrivata l'ora di dimostrare veramente che tipo di giocatore è e cosa può davvero fornire ai nerazzurri. Fortemente voluto da Antonio Conte, nella sessione estiva di calciomercato, Arturo fino ad ora non ha pienamente convinto destando molti dubbi nella tifoseria nerazzurra soprattutto dopo le prestazioni fornite in Champions League contro Borussia Mönchengladbach e Real Madrid.

Proprio contro gli spagnoli, lo scorso mercoledì sera, ha rimediato un'inutile espulsione per somma di ammonizioni lasciando i suoi compagni in 10 per l'intera durata del match. Come però riporta stamane il TuttoSport Arturo Vidal è pronto a riprendersi l'Inter già oggi pomeriggio: "Antonio Conte si affiderà ancora una volta all'orgoglio del cileno, che dopo rosso, multa e scuse ai compagni, deve dare prova di essere l’anima di questa Inter che si gioca molto tra oggi e martedì a Mönchengladbach".

Inoltre si legge: "L’uomo fortissimamente voluto da Conte per cambiare il chip all’Inter proprio nelle grandi notti di coppa, si è trovato nel tritacarne dei social insieme al suo mentore che, peraltro, non ha mai cambiato idea sul giocatore". Per il mister il cileno è fondamentale come si può notare dalle diverse formazioni mandante in campo in queste partite come assicura il quotidiano torinese, il quale sentenzia che arrivata l'ora di ripagare questa fiducia in quanto: "Pure Conte, nonostante le pubbliche rassicurazioni del club, non ha più tanti bonus da giocarsi".