Vidal Inter, il cileno arriva all'Humanitas per le visite mediche

Vidal Inter, il centrocampista cileno, è sbarcato ieri a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro alla corte di Antonio Conte. Ieri si sono viste le prime immagini del giocatore a Milano, che ha anche salutato la sua nuova squadra.

Oggi invece è il giorno delle visite mediche. Vidal è appena arrivato all'Humanitas, dove sosterrà la prima parte delle visite mediche. Una volta terminato l'iter arriverà in sede, dove apporrà la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi due anni, con opzione per il terzo.

Questione di ore quindi e Conte avrà il suo guerriero, dopo averlo lanciato nei suoi tre anni alla Juventus.