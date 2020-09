Vidal Inter, ieri nuovo summit. Spunta un ostacolo con il Barcellona

Vidal Inter, i tempi per vedere il cileno con la maglia dell'inter non sono ancora maturi. Ci sono infatti ancora dei dettagli da sistemare. Ieri c'è stato un summit tra giocatore e club, ed è spuntato un ostacolo, che rappresenta il motivo per il quale non c'è ancora stata la rescissione.

Vidal infatti attende che la società gli paghi alcuni vecchi premi. In inverno c'è stata anche un causa per tale ragione. Il problema non è quindi rappresentato dalla pretesa del giocatore di ottenere il pagamento dell'ultimo anno di ingaggio.

Sistemata la questione il giocatore potrà finalmente raggiungere l'Inter, che lo attende con un biennale da 6 milioni di euro. Tuttavia i tempi sono più lunghi di quanto si potesse pensare. L'arrivo di Vidal non avverrà oggi come si auspicava, e la speranza è che il tutto si risolva in settimana.