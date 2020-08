Vidal Inter, dopo Kolarov tocca al cileno: trattativa in dirittura d'arrivo

Esperienza, duttilità ma soprattutto giocatori pronti a vincere fin da subito. La linea societaria dei nerazzurri, su indicazione di Antonio Conte sembra ormai essere completamente mutata per via di numerose vicissitudini. L' acquisto di Aleksander Kolarov non fa altro che confermare il cambio di rotta e a quest'ultimo, potrebbe seguire l'acquisto di un altro vecchio pallino del tecnico leccese: Arturo Vidal.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista cileno da sempre obiettivo dei nerazzurri, potrebbe questa volta lasciare Barcellona in tempi brevi. Infatti, il club blaugrana avrebbe scaricato l'ex giocatore del Bayern Monaco, con il suo agente Felicevich intento nel trovare la quadra dell'affare per portarlo all'ombra della Madonnina. L'obiettivo sia dei nerazzurri che del suo agente è quello di bissare l'affare Sanchez, altro suo assistito liberato a zero dal Manchester United con tanto di buonuscita che è in realtà ciò che manca a Vidal per poi procedere alla firma del contratto che lo legherà al club di Viale della Liberazione per due anni.

Questa volta, a differenza del passato, l'affare appare essere sempre più fattibile, così da regalare a Conte un su vecchio pallino.