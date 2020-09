Vidal Inter, ci sono i tempi della chiusura. Un fattore aiuta i nerazzurri

Vidal Inter sembra essere un matrimonio destinato a farsi dopo un lungo corteggiamento iniziato un anno fa e proseguito a gennaio. Stavolta i nerazzurri sono pronti ad approfittare della situazione presente in casa Barcellona.

I catalani hanno comunicato a diversi giocatori di ritenerli fuori dal progetto, e tra questi c'è anche il centrocampista cileno. L'agente Felicevich è al lavoro per liberarlo a zero, e in questo c'è un fattore che favorisce l'Inter. Il Barca infatti ritiene l'addio di Vidal il meno doloroso, e per questo non dovrebbe esserci uno scontro tra le parti.

Una volta liberatosi a zero Conte è pronto ad accoglierlo. Il giocatore percepirà 6 milioni di euro (contro gli 8 che gli riconoscono attualmente i blaugrana). L'intenzione del tecnico è quella di chiudere entro il fine settimana, così da avere a disposizione Vidal per i primi allenamenti di lunedì.