Vidal Inter, c'è la svolta: il cileno rinuncia al suo ultimo anno di contratto

La strada sembra ormai tracciata. Arturo Vidal si avvicina ogni giorno sempre di più all'Inter di Antonio Conte e lo fa a grandi passi viste le ultime novità relative al suo futuro. Il centrocampista cileno, ex Bayern Monaco, ha da tempo dato il suo assenso per un trasferimento in quel di Milano, conscio però di dover risolvere alcune problematiche relative al suo contratto in essere con il Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il braccio di ferro fra i blaugrana e il giocatore sembra essere giunto ad un punto di svolta. Il club del presidente Bartomeu non ha per nulla mollato la presa e nonostante l'iniziale opposizione dell'entourage dell'ex Juventus, adesso tutto sembra essere direzionato verso una rinuncia da parte di quest'ultimi al salario del suo ultimo anno di contratto, incassando quindi solo quanto dovuto fino ad oggi.

Grazie alle migliori condizioni fiscali in Italia però,Vidal riuscirebbe a riequilibrare i propri conti, fattore quindi determinante nella sua scelta. A margine di ciò, resta quindi da comprendere solo ed esclusivamente le condizioni legate al suo trasferimento. Infatti, o arriverà a Milano da svincolato oppure l'affare si chiuderà con un indennizzo per il Barcellona, anche se da questo punto di vista l'Inter sembra vere idee diverse. Insomma, l'affare sembra essere sempre più in dirittura d'arrivo e Conte potrà quindi contare su un suo vecchio pallino, un fedelissimo al quale si potrà affidare sempre e comunque.