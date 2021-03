Vidal, cessione a fine stagione? Ci sarebbe un danno per l'Inter

Vidal sembra essere destinato a lasciare l'Inter dopo appena una stagione , caratterizzata più da bassi che da alti. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che ha sottolineato come ci siano diverse squadre interessate al cileno.

Il Marsiglia sembra seguire con particolare attenzione la situazione del centrocampista nerazzurro. Voci parlano di un futuro al Flamengo, mentre l'agente, stando a fonti turche, lo avrebbe proposto al Galatasaray. Ciò che è certo è che anche se andasse via a zero, scrive il quotidiano romano, non ci sarebbe minusvalenza per l'Inter, visto che il barcellona lo ha lasciato partire solo a fronte del pagamento di qualche bonus.

Il vero danno sarebbe legato al decreto crescita. Se Vidal lasciasse l'Italia dopo un solo anno la società nerazzurra dovrebbe saldare la tassazione completa per l’anno in corso.