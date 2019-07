Vicino il nuovo acquisto. Chiusura della trattativa prevista per il week-end

La Roma continua a fare muro per Edin Dzeko. Questo sia perché dalla cessione del bosniaco vorrebbe incassare 20 milioni, e sia perché non ha in mano il si di Higuain, e di conseguenza si troverebbe senza un sostituto.

Tuttavia il Messaggero è convinto che questo week-end potrebbe arrivare la fumata bianca.

L'attaccante potrebbe trasferirsi all'Inter per un totale di 15 milioni di euro circa.