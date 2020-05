Via libera agli allenamenti di gruppo: resta solo uno scoglio da superare

In questa settimana abbiamo assistito alla riapertura dei centri sportivi dei club di Serie A, con la possibilità per i giocatori di svolgere allenamenti individuali. Secondo il Corriere dello Sport, quella di oggi è una data importati: nelle prossime ore infatti il Comitato tecnico scientifico dovrebbe dare il via libera agli allenamenti di gruppo.

Si tratta forse del passo decisivo per il ritorno in campo, anche se ci saranno alcune regole da seguire. Il gruppo squadra (giocatori e staff tecnico) dovrà essere sottoposto ciclicamente al tampone, e inoltre per tutti scatterà una specie di ritiro forzato, senza possibilità di avere contatti con persone provenienti dall'esterno.

Queste regole ferree però potrebbero non bastare per evitare nuovi contagi, e a qual punto il Cts ha già fatto sapere che il modello tedesco - che prevede la quarantena per il solo giocatore positivo - non verrà adottato anche qui da noi. In caso di nuovo contagio, tutto il gruppo dovrà essere sottoposto ad una quarantena obbligatoria, esattamente come tutti gli altri cittadini. Insomma, un nuovo positivo potrebbe compromettere ancora di più la ripartenza del campionato.