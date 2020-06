Verso Sassuolo-Inter: Conte ha in mente un solo cambio nella formazione

Archiviata la pratica Sampdoria, l'Inter tornerà in campo già domani sera in quel di Sassuolo, campo da sempre spinoso per la compagine meneghina. I nerazzurri non possono sbagliare se vogliono anche credere nello scudetto, anche perché nel frattempo la Juventus ha battuto il Bologna, portandosi nuovamente a +9.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, secondo la Gazzetta dello Sport Antonio Conte è intenzionato a confermare la squadra che l'altra sera ha ben figurato contro i blucerchiati. L'unico cambio dovrebbe verificarsi sulla fascia destra, dove Moses dovrebbe prendere il posto di Antonio Candreva, anche se non è da escludere che i due diano vita ad una staffetta.

Per il resto tutto confermato, a partire dal modulo, il nuovo 3-4-1-2 creato per esaltare le doti di Christian Eriksen, che adesso sembra essere entrato alla perfezione nei meccanismi del gioco di Conte.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.