Verso Inter Lecce, scelte obbligate per Conte: la probabile formazione

Allenamento a San Siro per provare il campo e abituarsi all’illuminazione. Antonio Conte continua a preparare la sua Inter in vista dell’esordio stagionale contro il Lecce, in programma lunedì sera allo stadio Giuseppe Meazza.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il tecnico dei nerazzurri ha già scelto la formazione che scenderà in campo: “Lukaku in attacco, chiaramente il più atteso, e Sensi a centrocampo.

Scelte quasi obbligate quelle di Conte, visto che Godin è ancora fermo ai box, ma cresce la fiducia che possa recuperare per la gara con il Cagliari del 1° settembre, e che per ragioni diverse non sono al meglio né Barella, questione di condizioni fisica, né Lazaro, che deve ancora abituarsi al calcio italiano. In avanti, il partner di Lukaku sarà Lautaro“.