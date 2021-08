Verona Inter, Inzaghi corre un rischio in attacco? La probabile

Verona Inter, è già tempo di tornare in campo per Inzaghi e i suoi. Venerdì sera infatti i nerazzurri sono attesi dalla prima trasferta della stagione, ed il tecnico è già chiamato a fare delle valutazioni. Stando al Corriere dello Sport infatti permane il dubbio per quello che riguarda l'attacco. Lautaro Martinez infatti non è al meglio, avendo avuto a che fare nelle scorse settimane con un fastidio muscolare.

Correa sta completando l'iter legato alle visite mediche, ed in giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità. Se è probabile che venga convocato è difficile immaginare di vederlo in campo, dal momento che solo oggi pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento. L'unica certezza è quindi Dzeko. Poi Inzaghi dovrà scegliere tra due alternative. La prima porta alla riproposizione di Sensi come trequartista alle spalle del bosniaco.

La seconda, quella più probabile secondo il quotidiano romano, consiste nel rischiare Lautaro. L'argentino potrebbe infatti partire dal primo minuto, magari per poi lasciare il campo a gara in corso. Per il resto la formazione sarà la stessa di sabato scorso, con Dumfries che partirà ancora dalla panchina.