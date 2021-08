Verona-Inter: alla vigilia arriva la chiara richiesta di Inzaghi a Çalhanoğlu

Verona-Inter: salvo sorprese dell'ultimo minuto questa sera, venerdì 27 agosto, Hakan Çalhanoğlu ha assicurata una maglia da titolare. Alla vigilia, però, il giocatore turco ha ricevuto una chiara richiesta dal tecnico Simone Inzaghi.

Il Corriere dello Sport ripercorre le tappe che hanno accompagnato alla sfida del Bentegodi (fischio d'inizio ore 20.45, diretta su Dazn e Sky). "Meglio l'Inter non poteva cominciare. Prima a scendere in campo, da campione in carica, la squadra nerazzurra ha schiantato il Genoa. E sarà anche la prima a 'entrare' pure nella seconda giornata, facendo visita al Verona. Con l'obiettivo evidente di ripetersi". Nella sua analisi Pietro Guadagno evidenzia come "è stato Hakan Çalhanoğlu ad accendere subito la luce a San Siro, sabato scorso. Ora il turco vuole fare il bis al Bentegodi. Ovvio - ammette (giustamente, ndr) il quotidiano sportivo - che non possa andare avanti tutto il campionato con gol e assist a ogni partita".

Anche alla vigilia della sfida contro l'Hellas, però, Simone Inzaghi gli ha ribadito una chiara richiesta. Il tecnico - rivela il quotidiano sportivo - vuole che Çalhanoğlu sia "sempre dentro il gioco, che crei, senza trascurare la fase difensiva. Insomma, uno degli ingranaggi principali di un impianto che ha dato da subito l'impressione di avere a disposizione eccellenti potenzialità, ma che comunque ha bisogno di nuove conferme". Nel suo approfondimento Guadagno ricorda infatti come "l'Inter contiana ha svoltato nel momento in cui ha trovato la continuità, vincendo quasi sempre e non perdendo mai o quasi. È quello - ribadisce il Corriere dello Sport - il percorso da seguire. E, in questo senso, il simbolo potrebbe essere proprio Hakan Çalhanoğlu". Fra i vari motivi c'è che "i gol dei centrocampisti serviranno per compensare l'addio di Lukaku. Çalhanoğlu darà il suo contributo, ma occhio anche a chi si alza dalla panchina, come Vidal, che ha subito colpito contro il Genoa".