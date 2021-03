Vendita Inter: le ultime sulle strategie di Fortress e del fondo sovrano arabo

Suning resterà al timone dell'Inter. Con il ritorno in Italia di Steven Zhang previsto nelle prossime settimane, si rinnoverà l'avventura del colosso cinese nel calcio italiano. Ma restano le antenne dritte per chi sarà disposto ad aiutare in previsione futura.

Fa il punto oggi La Gazzetta dello Sport. Due le strade: gli americani di Fortress verserebbero 150 milioni subito e altri 100 successivamente. C'è, poi, il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che vuole il 30% del club.

Per questi ultimi un nuovo tentativo di entrata nel grande calcio: già tre anni fa, provarono l'ingresso nel Manchester United.