Una stagione di rivoluzioni: un grande ex sulla panchina della Primavera?

Una stagione che saprà di nuovo ciclo. In tutti i settori ed ambiti. Ebbene sì perché come riporta l'edizione odierna (sabato 12 giugno, ndr) della Gazzetta dello Sport l'Inter è pronta ad ulteriori cambi sulle panchine dei vari settori del Club. Il primo è stato proprio Simone Inzaghi, prescelto per sostituire mister Antonio Conte che ha formalizzato agli inizi di giugno la separazione dai colori nerazzurri.

Ora nell'agenda del club ci sarebbe sia la situazione dell'Inter Women che quella della Primavera. Se per la squadra femminile, come preannunciato nella nostra rubrica settimanale del martedì Inter Women, ci sarà l'addio di Sorbi con al suo posto il probabile arrivo di Rita Guarino (articolo completo qui), per la cantera nerazzurra i discorsi sono ancora preliminari.

Ciononostante, stando alla rosea, la dirigenza starebbe valutando il da farsi sul futuro di Madonna dopo tre stagioni: "Dopo il probabile addio, l’orientamento è quello di una promozione interna da una delle altre formazioni giovanili. Il nome più accreditato per questo salto è quello di Cristian Chivu, 40enne leggenda del club e attuale allenatore dell’Under 18". Ed aggiunge poi: "Il romeno, arrivato a Milano nel 2007 e tra gli eroi del Triplete 2010 prima del ritiro del 2014, ha collezionato in carriera 169 presenze con la maglia nerazzurra in sette stagioni. Chivu ha iniziato ad allenare nel 2018 con l’Under 14, poi dopo un solo anno passato a guidare l’Under 17. In questa stagione è arrivato il passaggio nell’Under 18: al momento la sua Inter è già certa dell’accesso alle Final Four".

Non solo lui però tra i papabili per la sostituzione in quanto spunta anche il nome di Andrea Zanchetta - dell'Under 17 - e quello di Tiziano Polenghi attualmente alla guida dell'Under 16. Non resterà che aspettare, ma la strada della soluzione interna sembrerebbe tracciata.