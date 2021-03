Un Toro per l'Inter: Lautaro pronto a domare i granata

L'Inter domani affronterà il Torino e lo farà grazie al suo Toro scatenato: Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro ha nei granata la sua vittima preferita essendo andato a segno in ognuno degli ultimi tre incroci portando l'Inter a tre vittorie su tre. Questi i numeri che riporta stamani il Corriere dello Sport che sottolinea così l'apporto fondamentale dell'argentino.

La striscia dell'attaccante ne ha interrotta un'altra: "Questa striscia, peraltro, ne ha interrotta un'altra di tenore opposto per i colori nerazzurri, reduci infatti da 5 gare senza battere il Torino: 3 pareggi e addirittura 2 sconfitte. All'ultima, nel gennaio 2019, aveva partecipato anche l'argentino e pure da titolare". Era però un calciatore diverso, non ancora un assoluto protagonista dei nerazzurri. La trasformazione è avvenuta con l'arrivo in panchina di mister Conte ed in campo di Romelu Lukaku.

Con il belga, ad oggi, sono a quota 31 reti con 12 gare ancora da disputare. Il record dell'anno scorso è ad un passo (37 reti). Lui il suo record personale l'ha quasi raggiunto anche se ora il suo pensiero non è solamente quello di segnare: "La miglior dimostrazione è avvenuta con l'Atalanta. Conte gli aveva chiesto un sacrificio, ovvero abbassarsi e allargarsi sulla sinistra in fase di non possesso, trasformando il modulo in una sorta di 5-4-1. Il lavoro di Lautaro è stato così efficace che il mister gli ha fatto i complimenti e a molti è balzato in mente il precedente di Eto'o".

Un lavoro che richiede un grandissimo dispendio d'energie ed a volte poca lucidità davanti al portiere, ma c'è ancora molto tempo per maturare e crescere. Ecco che qui s'inserisce la figura di Alexis Sanchez che oltre a poter confidare alcuni segreti al giovane Toro lo può far rifiatare in alcuni match di campionato. Nonostante ciò domani la coppia dovrebbe essere sempre la stessa. La Lu-La è pronta a domare il Torino.