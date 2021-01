Un match dalle filosofie contrapposte: Roma vs Inter (CdS)

Roma-Inter, un match da piani alti dove a scontrarsi non sono solo due squadre bensì due club e due filosofie di crescita differenti proprio come sottolinea stamani l'edizione del Corriere dello Sport. Il quotidiano tra le sue pagine analizza i due club e prova a metterli a confronto su vari aspetti partendo dalle ambizioni nell'attuale campionato di Serie A: "Roma-Inter è il piacere che si confronta col dovere, il piacere di provarci della Roma, il dovere di riuscirci dell’Inter".

Il piacere e la sorpresa contro il dovere ed il volersi riaffermare su alti livelli: "Forse nemmeno il più ottimista dei tifosi romanisti immaginava di vedere la sua squadra, quasi a metà campionato, al terzo posto, a soli 3 punti dall’Inter, mentre in molti credevano all’Inter seconda e moltissimi erano convinti che fosse ancora più su". La sorpresa di una Roma cresciuta molto bene nell'ultimo anno con la filosofia del suo allenatore che si inizia ad intravedere chiaramente contrapposta ad un'Inter altalenante che cerca di trovare la diritta via per poter tornare stabilmente sui palcoscenici che le competono.

Due squadre concepite fin dalla base in modo diverso, come analizza il quotidiano: "Sono due squadre concepite in modo diverso, nate da famiglie differenti, gestite con sistemi quasi opposti. La Roma di oggi è il frutto di notevoli intuizioni, societarie e tecniche, è il risultato di una serie di scommesse vinte e di una felice ricerca tattica del proprio allenatore. Sotto molti aspetti può essere paragonata al Milan, non all’Inter che è invece il prodotto ultimato di una proprietà che non ha badato a spese e ha investito per soddisfare quasi tutte le richieste del suo allenatore". Chiosa poi nel finale: "Ci sono soltanto 3 punti di differenza, vincendo la Roma aggancerebbe l’Inter al secondo posto e sarebbe ancora di più la vera, grande sorpresa del campionato".