Un aspetto dell'Inter fa invidia a mezza Europa, e soprattutto alla Juventus

Sono diversi gli aspetti della squadra nerazzurra che vanno sottolineati in questo avvio di stagione, ma su tutti ci sono i numeri della difesa. Nelle prime 5 gare del campionato il pacchetto difensivo ha subito appena un gol (quando non giocavano ne Godin ne De Vrij).

Il Corriere dello Sport questa mattina ha sottolineato questa statistica, approfondendo un dato economico.

I tre giocatori che formano il muro davanti ad Handanovic sono costati appena 34 milioni di euro, ossia il costo del cartellino di Skriniar. Sia De Vrij che Godin sono arrivati a parametro zero.

Rapporto costo qualità eccezionale quindi, visto che altri club hanno investito moltissimo senza ottenere gli stessi risultati. Basti pensare a Militao (al Real per 36 milioni), Maguire al Manchester (88 milioni). In Italia invece il Milan ha speso 35 milioni per Caldara, il Napoli 36 per Manolas. Poi ovviamente ci sono gli 85,5 della Juventus per De Light.