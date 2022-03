ULTIM'ORA - Incidente stradale per Onana, il portiere ne esce illeso

ULTIM'ORA - La Gazzetta dello Sport ha da poco riportato la notizia relativa ad un incidente stradale che ha coinvolto André Onana.

Il portiere camerunese attualmente si trova in forza all'Ajax, ma a giugno andrà in scadenza contrattuale, e si è già promesso all'Inter (ha già sostenuto le visite mediche con la società nerazzurra). In questi giorni si trovava in Camerun, dopo aver risposto alla convocazione della sua nazionale per giocare i playoff dei prossimi mondiali (la sua rappresentativa giocherà contro l'Algeria). Proprio nella sua patria è avvenuto l'incidente stradale. Il Range Rover di Onana si è scontrato con un altro Suv.

Le due macchine risultano distrutte dopo la collisione, ma il giocatore ne è uscito illeso. Solo un grande spavento quindi, senza nessuna conseguenza grave. Non un periodo felice per l'estremo difensore, che prima di questo episodio aveva vissuto momenti poco felici in campo (qualche errore clamoroso in Coppa d'Africa e uscita a vuoto che è costata l'eliminazione dalla Champions all'Ajax).