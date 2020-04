UEFA - Stop definitivo? Ecco chi va in Champions e in Europa League

Nella giornate di ieri, l'esecutivo della UEFA si è riunito per affrontare lo spinoso tema della ripresa dei campionati e delle coppe continentali, proponendo varie possibilità alle 55 federazioni europee. L'emergenza legata al nuovo coronavirus potrebbe però impedire la ripresa delle attività agonistiche in più Paesi, ragion per cui il massimo organo calcistico europeo ha anche ragionato sui criteri di assegnazione dei posti Champions ed Europa League.

Nelle scorse ore era paventata l'ipotesi di utilizzare ranking UEFA storici o altri tipi di titoli nobiliari per l'assegnazione degli slot europei, ma a quanto pare non andrà così. L'unico criterio che verrà preso in considerazione è il merito sportivo, quindi la classifica maturata al momento dello stop definitivo del campionato in questione.

Per quanto riguarda la Serie A, le possibilità sono due: la prima prevede l'utilizzo della media punti a partita, mentre la seconda ipotesi considera la classifica cristallizzata alla venticinquesima giornata, cioè l'ultima giornata completa.