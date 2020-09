UEFA, possibile rimborso in caso di sfida in campo neutro in Europa

La UEFA, in vista della fase a gironi della Champions e dell'Europa League, starebbe valutando l'idea di predisporre alcune norme e misure preventive per permettere il regolare svolgimento dei match per la nuova stagione sportiva 20'-21'. Il tutto rientrerebbe in una serie di valutazioni per riuscire a fronteggiare eventuali problemi legati alla pandemia da Coronavirus.

Come riportato da AP News, l'organo europeo ha potrebbe seriamente valutare l'idea di offrire un risarcimento in denaro nel caso che i club dovessero affrontare un match in campo neutro. Il provvedimento, ad ora, riguarderebbe solamente le partite della fase a gironi ed ammonterebbe al 10% della quota di partenza fissa che la UEFA versa a ciascun club che si qualifica alla fase a gironi delle due competizioni europee (Champions League ed Europa League).

In termini monetari ci si aggirerebbe a circa 1,45 milioni per i match di Champions e di circa 275 mila euro pe le sfide di Europa League. Se invece una delle due squadre si rifiutasse di giocare arriverebbe l'immediata sconfitta a tavolino per 3-0. Per ora rimangono tutte delle ipotesi anche se le indiscrezioni sembrerebbero riportare che tutte queste idee sarebbero realmente al vaglio dell'organo che gestisce le competizioni europee. L'aiuto economico potrebbe essere dunque un ottimo strumento visto il momento di difficoltà economiche che certi club stanno affrontando.