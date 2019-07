Tuttosport - Non solo Icardi e Nainggolan sul mercato

Fresco vincitore della Copa America, Joao Miranda, al rientro in nerazzurro avrà una spiacevole sorpresa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrale brasiliano non farà parte dei progetti futuri dell'Inter di Antonio Conte.

"Miranda, per l’Inter, è un nome scritto nella lista delle uscite. Del resto, già nell’ultima stagione con Spalletti era stato retrocesso nelle gerarchie, con pochi minuti a disposizione, cosa che aveva causato un certo malumore nell’ex Atletico. Il quale dall’Inter, quando parlerà con il club, sentirà solo di non essere più considerato nel progetto - si legge su Tuttosport - .

A questo punto non resta che individuare una soluzione che vada bene all’Inter e che accontenti anche il giocatore, il quale nell’ultima stagione in nerazzurro ha percepito 3.5 milioni di ingaggio. Una cifra che probabilmente mette fuori causa i club brasiliani, a meno che il giocatore non decida di darci un taglio".