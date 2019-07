(TS) Venerdì si proverà a chiudere per il giocatore. Il punto

Tuttosport ha riportato questa mattina nuovi aggiornamenti sulla vicenda Dzeko.

L'Inter, secondo il quotidiano torinese, si sarebbe avvicinato alla Roma con un'offerta che, bonus compresi, raggiungerebbe il tetto dei 15 milioni totali.

Un contatto sarebbe previsto per venerdì, quando la squadra tornerà in Italia. I nerazzurri hanno atteso finora per fare la prima mossa per non innescare un effetto domino che alla lunga avvantaggerebbe la Juventus.

Prendendo Dzeko si darebbe il via libera alla Roma per dare l'assalto ad Higuain. In questo modo i bianconeri libererebbero lo slot nel reparto offensivo, e avrebbero quindi modo di dare la caccia al numero 9 che vuole Sarri.