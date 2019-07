TS - Una rivale cambia obiettivo di mercato. Il punto

Icardi-Juve: pista congelata. Secondo le indiscrezioni di "TuttoSport" la Juventus avrebbe deciso di puntare su Lukaku qualora la pista Icardi saltasse definitivamente.



L'attaccante argentino è nel mirino del Napoli, con la Juve che temporeggia fino alla fine di agosto per strappare il bomber dei nerazzurri a prezzo stracciato.



I bianconeri dovrebbero cedere una punta per liberare lo slot utile per l'arrivo del centravanti, ormai scaricato anche da Antonio Conte.



In occasione dei calendari della Serie A, l'Inter incontrerà il Napoli per discutere del futuro di Maurito. Juve avvisata.